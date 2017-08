Ghemon, si intitola Mezzanotte il nuovo album in uscita il 22 settembre 2017

Uscirà il 22 settembre 2017 “Mezzanotte”, il nuovo album di Ghemon. Il progetto arriva a tre anni di distanza dal fortunato “Orchidee”. L’annuncio come di consueto è arrivato tramite i canali social dell’artista che oltre a rivelare la data di uscita ha svelato anche la copertina dell’album realizzata da Corrado Grilli in arte Mecna e Giuseppe Palmisano (Iosonopipo). Non siamo ancora a conoscenza della tracklist.

Ghemon su Twitter ha dato ai suoi fan qualche indizio in più riguardo a cosa aspettarsi da “Mezzanotte”. “ # Mezzanotte non è un disco pop, non è un disco indie, non è cantautorato, non è trap, non è nemmeno un disco rap. 22 Settembre 2017. # Mezzanotte è un disco soul, un disco rnb, un disco funk, un disco comunque hip hop, un disco blues, un disco gospel, un disco italiano“. Staremo a vedere, l’attesa è molto alta.

#Mezzanotte non è un disco pop, non è un disco indie, non è cantautorato, non è trap, non è nemmeno un disco rap. 22 Settembre 2017 — Ghemon (@Ghemon) 22 agosto 2017

#Mezzanotte è un disco soul, un disco rnb, un disco funk, un disco comunque hip hop, un disco blues, un disco gospel, un disco italiano . — Ghemon (@Ghemon) 22 agosto 2017

Ghemon – Mezzanotte – La copertina dell’album

Foto in evidenza dalla pagina Facebook di Ghemon.

