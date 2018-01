GionnyScandal, si intitola Per sempre il nuovo singolo in uscita il 26 gennaio 2018

Sarà disponibile da venerdì 26 gennaio 2018 in streaming e su tutte le piattaforme digitali “Per sempre“, il nuovo singolo di GionnyScandal in collaborazione con Giulia Jean. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico di GionnyScandal, la cui uscita è prevista per la prossima primavera su etichetta Universal.

Dopo il buon risultato ottenuto con l’ultimo album “Reset” e sulla scia del successo del brano “Buongiorno”, già certificato disco di platino dalla FIMI, “GionnyScandal è quindi pronto a tornare. Il video del pezzo sarà disponibile su Vevo da lunedì 29 gennaio. Insieme a Gionny sarà presente anche la giovane Swami Caputo, webstar fresca dell’esperienza su Rai Due nel programma il Collegio.

GionnyScandal – Per sempre – La copertina del singolo

