Giorgia, la scaletta dei concerti del tour 2017

Non mi ami

E poi / Girasole / Come saprei

“ Oronero ”, l’ultimo album di Giorgia è uscito lo scorso aprile: “Mi sono messa a scrivere senza sapere bene cosa stessi cercando, con giornate dove non esce niente, grande sconforto, quella fase creativa che serve poi per arrivare invece a qualcosa. Piano piano, poi, lavorando col produttore Michele Canova, che mi ha affiancato benissimo, senza intermediari e confrontandoci molto spesso su tutto, sono arrivate le prime canzoni e quando arrivano lo senti proprio, ti emoziona“. ( Qui l’intervista)

Il tour 2017 di Giorgia è in pieno svolgimento, dopo il decollo da Mantova, e proseguirà fino alla fine di aprile, quando si concluderà al Pala Alpitour di Torino. Di seguito, la scaletta dei concerti proposta sul palco dalla cantante.

