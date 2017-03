Giorgio Moroder in concerto al Closing Party Salone del Mobile 2017

A 76 anni, Giorgio Moroder di cose ne ha fatte parecchie, ma non accenna a fermarsi: l’8 aprile sarà all’Alcatraz di Milano per un live set in occasione del Closing Party del Salone del Mobile 2017.

Compositore, produttore discografico e DJ, Moroder è un’eccellenza italiana premiata con un Grammy Award (insieme a Donna Summer) e ben tre premi Oscar: per la colonna sonora di “Fuga di Mezzanotte”, come miglior canzone per “Flashdance” (“What a Feeling”) e per “Top Gun” (“Take My Breath Away”).

Nel corso della sua lunga e sfaccettata carriera Giorgio Moroder ha lavorato insieme a Daft Punk, David Bowie, Freddie Mercury e Elton John, per citarne soltanto alcuni; la sua creatività è stata individuata come perfetta congiunzione con un evento, il Salone del Mobile, che punta sull’innovazione.

Giorgio Moroder – Closing Party Salone del Mobile 2017

Sabato 8 aprile 2017 – Milano

Alcatraz, via Valtellina 25

Ore 22.30 (Chiusura ore 05.00)

Prezzi biglietti:

– Early Bird: 20€ (Ultime disponibiltà)

– First Release: 25€ ( disponibilità limitata)

I biglietti online sono disponibili su MailTicket.

I dettagli del programma:

Opening: Ale Bucci

Superstar Guest: Giorgio Moroder

Closing: Usai

La serata sarà presentata da Gaty Mc

Special Stage:

Tipic Club Formentera with dj Roberto Navarro

Big Family New Era with dj Dj matteo perego b2b Naiko

Altri artisti saranno annunciati prossimamente.



