Giorgio Moroder, la playlist per prepararsi al DJ Set di chiusura del Fuorisalone

Giorgio Moroder è stato scelto come DJ del party di chiusura del Salone Del Mobile, che si terrà il prossimo 8 aprile all’Alcatraz di Milano. Fiera di riferimento per l’arredamento e il design a livello nazionale ed internazionale, la rassegna conosciuta anche con il nome di Milano Design Week è un evento che stravolge la città di Milano per una settimana, grazie agli eventi collaterali che rientrano sotto il cappello di Fuorisalone.

Il musicista di origini altoatesine, ormai da diversi anni trasferitosi in California, può essere definito come uno dei musicisti contemporanei italiani più importanti ed influenti. Pioniere della disco music, grazie al suo talento visionario ha contribuito a dare una svolta alla musica elettronica, gettando già negli anni Settanta le basi di un genere che avrebbe ottenuto negli anni successivi una fama sempre più crescente. Noto anche per la sua carriera solista, molte delle hit più note lo vedono nel ruolo di produttore: due esempi che non si possono non citare sono “Call Me” dei Blondie e “I Feel Love”, traccia che lanciò nello stardome Donna Summer. Un uomo capace anche di coronare la sua carriera nel mondo del cinema, incidendo la colonna sonora di “Scarface” e portando a casa ben tre Oscar nell’arco di meno di dieci anni, con le colonne sonore di “Fuga di Mezzanotte”, “Flashdance” e “Top Gun”.

In occasione dell’imminente esibizione di sabato prossimo, celebriamo la carriera di Giorgio Moroder con una playlist che ripercorre la sua lunghissima carriera.

Giorgio Moroder, la playlist

