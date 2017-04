Gli organizzatori del Glastonbury Festival hanno annunciato la lineup dell’edizione 2017. Il festival come da tradizione si terrà dal 21 al 25 giugno 2017 presso la città di Pilton, situata nella regione inglese del Somerset. L’annuncio va ad aggiungersi ai nomi dei tre headliner che erano stati svelati nelle scorse settimane, Radiohead, Foo Fighters e Ed Sheeran.

Con l’annuncio di giovedì Glastonbury conferma il ruolo di leader nel panorama dei festival internazionali, dimostrando di essere una rassegna che va ben oltre il semplice ruolo degli headliner, grazie alla moltitudine di palchi (la lineup dell’Other Stage potrebbe tranquillamente far concorrenza ad altre rassegne blasonate) e al prestigio costruito in più di trent’anni di storia. Tra tutti i nomi spicca quello di Katy Perry: la popstar statunitense, tornata nei negozi negli ultimi giorni con il singolo “Chained To The Rhythm”, sceglie la rassegna inglese per dare il via alla promozione del nuovo disco che, secondo alcune indiscrezioni diffuse da Spotify, uscirebbe nel periodo estivo. Interpellata sulla sua presenza a Glastonbury, Perry ha dichiarato di essere felice di far parte di questa lineup e, ironizzando sul tempo non sempre clemente, spera di prendersi un bel raffreddore.

Oltre alla star di Santa Barbara, tra gli altri nomi spiccano quelli di The XX, The National, Biffy Clyro, Chic, Lorde, The Jacksons, Emeli Sande, Phoenix, Justice e Dizzee Rascal. Una lista fin troppo lunga che vi invitiamo ad approfondire spulciando tutti gli artisti presenti nel manifesto qui sotto:

Comments

comments