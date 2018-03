Gods Of Folk: nuovo festival metal a Casalromano (MN)

GODS OF FOLK FESTIVAL – 14/05/2011 Teatro Tenda, presso il Campo Sportivo (dietro il Palazzo Comunale) CASALROMANO (MN) – INGRESSO GRATUITO

Promossa dalla locale Pro-loco, la manifestazione inizierà in mattinata con l’apertura delle cucine e l’accoglienza dei campeggiatori; il festival avrà inizio alle 17,30 con l’esibizione sul palco esterno della folk punk band mantovana Strawdaze. L’ingresso al Festival sarà gratuito.

Partirà sabato 14 maggio la prima edizione del nuovo festival metal Gods Of Folk : dalle 17,30 sino a notte inoltrata, all’interno della grande e collaudata tensostruttura posizionata nel Centro Sportivo di Casalromano (MN), si alterneranno alcune delle folk metal band italiane più note, assieme ad altre emergenti ma dall’indiscutibile valore artistico.

