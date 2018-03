Godsmack, si intitola Bulletproof il nuovo singolo

Dopo quattro anni di silenzio e dopo ben venti di carriera ritornano i Godsmack con il nuovo singolo “Bulletproof” ad anticipare l’album “When Legends Rise” in uscita il 27 Aprile.

Poco conosciuti in Italia ma capaci di radunare folle enormi oltreoceano, i Godsmack, capitanati dall’energica e autorevole figura del frontman Sully Erna, propongono un rock pesante che ammicca spesso e volentieri al metal e che racchiude in sè le caratteristiche vocali sia del James Hetfield dei Metallica che del Layne Staley degli Alice In Chains.

Macchina da spettacolo anche live, tra esplosioni e glorificazione dell’ego di Erna, i Godsmack sono soprattutto una macchina da soldi sul mercato discografico con più di venti milioni di dischi venduti, lanciati dal trampolino dell’era crossover e nu metal dei primi anni del 2000 e da alcune mosse commerciali ben assestate, come la colonna sonora del film campione di incassi a cavallo del nuovo secolo “Il Re Scorpione” con la canzone “I Stand Alone” .

Alcune sperimentazioni con sonorità etniche e tanti riff distorti, con questo nuovo singolo “Bulletproof” i Godsmack sembrano essersi calmati e assestati su un mood radio friendly che poco concede alla loro vena più heavy, sacrificata per una indole melodica e spudoratamente confezionata per la programmazione radiofonica.

In attesa di scoprire se questa è solo uno specchio per le allodole per fare circolare sull’onda della banda radiofonica (che in America è molto più viva ed estesa che qui da noi) il nome Godsmack, fuori dai giochi da qualche anno, e un album dietro a questa vetrina invece più heavy e violento, un paio di ascolti di “Bulletproof” bastano per avere un bel motivetto a circolare in testa per parecchio.

