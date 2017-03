Gorillaz, diffuso un leak della tracklist del nuovo album

Il nuovo album dei Gorillaz è atteso per il 2017 ma, a parte alcuni rumor e la notizia di un loro festival (il Demon Dayz Festival che si terrà nella località marittima inglese di Margate), fino a ieri si sapevano ben pochi dettagli a riguardo. Le uniche cose certe erano la canzone “Halleluljah Money”, inno contro Trump pubblicato a gennaio, e la conferma da parte dello stesso Damon Albarn che il seguito di “The Fall” sarebbe già pronto.

Nella giornata di ieri, la pagina Twitter hasitleaked ha diffuso quella che potrebbe essere la tracklist della nuova attesa uscita, o più probabilmente la lista dei pezzi che saranno presenti vista la presentazione degli stessi in ordine alfabetico. La fonte è tra le più sicure che si possano avere: il sito web della Phonographic Performance Limited, ente britannico equiparabile alla nostra SIAE.

Oltre ai brani, si può notare che il nuovo lavoro dei Gorillaz presenterà molti ospiti. Tra i più importanti si possono citare Rag’n’Bone Man, Vince Staples, De La Soul, Grace Jones, Pusha T e la cantante delle Savages Jehnny Beth.

Gorillaz, i brani presenti sul nuovo disco in uscita nel 2017

Andromeda (Feat. D.R.A.M.)

Ascension (Feat. Vince Staples)

Busted And Blue

Carnival (Feat. Anthony Hamilton)

Charger (Feat. Grace Jones)

Circle Of Friendz (Feat. Brandon Markell Holmes)

Halfway To The Halfway House (Feat. Peven Everett)

Hallelujah Money (Feat. Benjamin Clementine)

Interlude: Elevator Going Up

Interlude: New World

Interlude: Penthouse

Interlude: Talk Radio

Interlude: The Elephant

Interlude: The Non-conformist Oath

Intro: I Switched My Robot Off

Let Me Out (Feat. Mavis Staples & Pusha T)

Momentz (Feat. De La Soul)

Out Of Body (Feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Voshana)

Saturnz Barz (Feat. Popcaan)

Sex Murder Party (Feat. Jamie Principle & Zebra Katz)

She’s My Collar (Feat. Kali Uchis)

Strobelite (Feat. Peven Everett)

Submission (Feat. Danny Brown & Kelela)

The Apprentice (Feat. Rag’n’bone Man, Zebra Katz & Ray BLK)

Ticker Tape (Feat. Carly Simon & Kali Uchis)

We Got The Power (Feat. Jehnny Beth)

Comments

comments