Gorillaz, reclutano ScHoolboy Q per la nuova canzone PAC-MAN

I Gorillaz continuano a rastrellare successi su successi con la loro serie audiovisiva in corso, Song Machine. Per l’ultima voce, la stramba ciurma animata di Damon Albarn e Jamie Hewlett si è unito a ScHoolboy Q per una canzone chiamata “PAC-MAN” che celebra il 40° compleanno dell’amato gioco arcade.

La traccia ritmata e ottimista presenta effetti sonori reali di Pac-Man il gioco, il che rende l’ambientazione particolarmente giocosa rispetto al solito raccapricciante rap di ScHoolboy.

Il brano è la quinta edizione della serie di singoli Song Machine dei Gorillaz, dopo “Friday 13th” (feat. Octavian, rapper / cantante franco-britannico ), “Aries” (feat. Peter Hook e Georgia), “Momentary Bliss” (con slowthai e Slaves) e “Désolé” (con Fatoumata Diawara). A maggio, Albarn e 2-D hanno anche suonato “Aries” su Kimmel, oltre a annunciare un massiccio almanacco che racconta la storia visiva ventennale del Gorillaz.

ScHoolboy è stato piuttosto tranquillo dal suo disco CrasH Talk del 2019, ma oltre a “PACM-MAN”, apparirà su una traccia del prossimo EP Black Thought alla fine di questo mese.

Comments

comments