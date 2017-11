Gorillaz tour 2018, un concerto in Italia a luglio

I Gorillaz si esibiranno il prossimo 12 luglio al Lucca Summer Festival. La notizia è comparsa pochi minuti fa sui canali social del Festival. Non si hanno ancora notizie riguardo alla vendita dei biglietti.

Il gruppo quest’anno ha pubblicato il loro quinto album in studio intitolato “Humanz“. ““Humanz” è il concept album che stavamo aspettando in un mondo in cui le cose vanno come stanno andando. E non parlo solo di Trump presidente degli Stati Uniti o della musica latina nelle classifiche, perché quello di cui parlano Albarn e soci è una visione che va ben oltre la contemporaneità e che descrive uno scenario già post-apocalittico”. (La recensione completa del disco è disponibile qui).

Gorrilaz Tour 2018

12 luglio, Lucca – Lucca Summer Festival

