Grandaddy, morto il bassista Kevin Garcia

I fan dei Grandaddy piangono: Kevin Garcia (nella foto è il secondo in alto, da sinistra) è morto. Il bassista ha avuto un infarto nel pomeriggio del 2 maggio e non c’è stato nulla da fare per salvarlo. A dare l’annuncio sono stati gli stessi Grandaddy con un post sgomento pubblicato sulla loro pagina ufficiale Facebook, dove hanno omaggiato con profondo affetto la scomparsa del bassista Kevin Garcia ad appena 41 anni.

“Non ci sono parole per esprimere quello che vorremmo. Siamo completamente distrutti nell’annunciare che abbiamo perduto il nostro amico e musicista Kevin Garcia oggi pomeriggio. Si è arresto agli effetti di un infarto troppo forte.

Abbiamo potuto dirgli addio di persona, era circondato dai suoi migliori amici e dalla sua famiglia qui a Modesto. Kevin ha cominciato a suonare con i Grandaddy quando aveva quindici anni. Era un angelo, davvero. Navigava nella vita con grazia, generosità e gentilezza assolutamente uniche, e contagiose. Era amato da tutti, profondamente.

Kevin era papà orgoglioso di due bambini, Jayden e Gavin. Gli sopravvivono la nonna Joan, i suoi genitori Randt e Barbara (che ci hanno fatto suonare sempre a casa loro fino al 2001… sono i migliori), i fratelli Craig e Jeff e la moglie Sondra.

Vi diremo di più nei prossimi giorni, adesso noi quattro superstiti ci raccogliamo insieme nel dolore. Con grande tristezza e affetto, Grandaddy”.

La band ha lasciato anche il link ad un crowdfunding per sostenere le spese del funerale assieme alla famiglia.

Kevin Garcia aveva contribuito a fondare i Grandaddy nel 1992, in trio con Jason Lytle alla voce e Aaron Burtch alle percussioni; nel 1995 l’ingresso di altri due musicisti, Jim Fairchild alla chitarra e Tim Dryden alle tastiere. Dopo sei anni di scioglimento, nel 2012 la band si era riformata. L’ultimo disco dei Grandaddy, intitolato “Last Place”, è stato pubblicato lo scorso marzo. Non ci sono ancora dettagli sulla conferma del concerto dei Grandaddy al Circolo Magnolia del prossimo 4 giugno.

