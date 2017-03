Grease, il musical è tornato in scena a Milano

Nel 1978 Grease veniva messo in scena per la prima volta e forse Randal Kleiser, regista della pellicola, non avrebbe mai immaginato che quello da lui diretto sarebbe diventato uno dei più celebri film di tutti i tempi, il musical che ha segnato intere generazioni.

Dopo 39 anni la storia d’amore del brillantinato Danny Zuko e della dolce Sandy Olsson continua a vivere nel nostro immaginario. Dal 1997 sono più di 1500 le rappresentazioni teatrali dell’opera che osanna i ragazzi della Ryder High School e quella in scena dal 9 marzo al 30 aprile al Teatro della Luna di Assago (MI) è senza dubbio una delle riletture più fresche degli ultimi anni.

A riproporre Grease è la Compagnia della Rancia, magistralmente guidata da Saverio Marconi, che ormai da 20 anni porta in scena il musical aggiornando spesso il cast e attualizzando la riproposizione agli anni correnti.

Una delle novità più interessanti è Guglielmo Scilla nel ruolo del protagonista Danny. Dopo essere diventato star del web col nickname Willwoosh, il giovane ha collezionato importanti esperienze sia in radio che in tv. La sua performance nei panni che un tempo appartenevano a John Travolta offre una godibilissima prova di freschezza e poliedricità, confermando il talento esplosivo dello showman romano.

Il resto del cast non è da meno: spiccano Sandy (Lucia Bianco), Rizzo (Eleonora Lombardo) e Kenickie (Riccardo Sinisi) tra un gruppo di attori tutti preparatissimi e in grado di trainare lo show grazie alle coreografie e a pezzi cult come “Summer Nights” o “We Go Together”, ovviamente nei loro rifacimenti italiani.

La trovata di posizionare la band che suona dal vivo in una sorta di vetrina sopraelevata funziona benissimo, così come il resto delle scenografie: gli schermi a colonna posti ai lati del palco aiutano a creare l’atmosfera giusta per ogni numero e permettono di spostare l’attenzione durante i numerosi cambi palco. Le insegne colorate vanno e vengono dal soffitto assieme ad automobili ed aerei militari. A tal proposito va sottolineata l’acrobatica performance di parte del cast in “Freddy My Love”.

Il ritmo è serratissimo e a concedere un po’ di respiro al pubblico ci pensa Vince Fontaine, con le sue simpatiche incursioni interattive al timone di Radio Waxx. Nei panni dello speaker sciupafemmine troviamo Nick Casciaro, già noto per aver partecipato ad Amici 13, che sembra perfettamente a suo agio e che contribuisce alla riuscita del personaggio grazie alla sua voce calda e impostata.

Grease è una festa colorata che sembra non finire mai e dopo due ore di spettacolo, proprio quando tutto sembra volgere al termine, ecco Danny chiedere al pubblico se qualcuno ha ancora voglia di ballare. Tutto il cast così sale nuovamente sul palco per concedere un ultimo incredibile numero sulle note di un medley che fa alzare dalla poltrona e venir voglia di saltare assieme ai ragazzi.

Armatevi dunque di giubbotto di pelle, brillantina e gonne a pois: Grease è tornato!

