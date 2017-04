Green Day, emersi tre demo inediti dell’epoca Dookie

È passato solo qualche mese dall’ultimo album dei Green Day, “Revolution Radio“, e passerà con ogni probabilità ancora parecchio tempo prima di avere nuovi brani da ascoltare; ma in questi giorni sono stati trovati dei demo inediti (almeno in questa versione) interessanti: si tratta di tre registrazioni risalenti a grandi linee al periodo tra “Kerplunk!” e “Dookie”, quindi tra il 1992 e il 1993 circa, secondo il sito Green Day Authority.

I brani, inizialmente diffusi su GDTorrent.com e GreenDayCommunity.org, si intitolano “J.A.R.”, “Having a Blast” e “Don’t Wanna Fall in Love”. Il primo fu pubblicato nel 1995, inciso per la colonna sonora del film “Angus” e poi incluso nella raccolta “International Superhits”.

Gli altri due finirono invece su “Dookie”, pubblicato a febbraio 1994: come preannunciato dall’esplosione sull’artwork dell’LP, fu il disco con il quale i Green Day fecero il botto.

