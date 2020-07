Greg Puciato, esce ad ottobre il nuovo album Child Soldier: Creator Of God

Uscirà il 23 ottobre 2020 il nuovo disco solista di Greg Puciato, che si intitolerà “Child Soldier: Creator Of God”. Noto per i suoi trascorsi nei Dillinger Escape Plan, con questo nuovo lavoro l’ex cantante della hardcore band statunitense punta a far conoscere il suo poliedrico talento vocale, già assaggiato con gli album degli elettronici The Black Queen. Con l’occasione è stato presentato anche il nuovo singolo “Do You Need Me to Remind You?”, il cui video si può vedere più sotto.

A parlare del materiale solista è lo stesso Puciato:

Mi sento come se avessi molto da dire, ma nulla che potesse essere scritto con le mie varie band. Alla fine ho deciso di fare qualcosa che fosse intensamente personale e che mi rendesse soddisfatto, ma anche confuso di quanto ero arrivato a fare. Quando ho realizzato di essere di fronte ad un disco solista mi son sentito terrificato e eccitato allo stesso momento, e pronto a raccogliere questa sfida; una combinazione che spesso è un buon segno, di una cosa alla quale sono impegnato. La cosa importante è assumersi rischi per crescere dal punto di vista creativo e nelle future possibilità, aprire nuove strade e libertà per sé stessi. Inoltre sento che è un buon momento per integrare e inserire quanto sono in un prodotto, senza limiti o frammentazioni. Ho deciso anche per questo di rilasciare un lavoro a mio nome, prima ero sempre “il ragazzo in una band”.

Greg Puciato, che in questo lavoro ha suonato tutti gli strumenti eccetto la batteria, ha reso disponibile il preordine sulla pagina BandCamp personale.

Photo Credit: Mathias Marchioni

