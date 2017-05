Gregg Allman, morto a 69 anni il fondatore della The Allman Brothers Band

“Gregg ha lottato con molti problemi di salute negli ultimi anni” riporta la dichiarazione ufficiale della morte . “Durante questo periodo, Gregg ha considerato il suonare live con i suoi fratelli o nei suoi progetti solisti per i suoi amati fan, la medicina essenziale per la sua anima. Suonare lo ha sostenuto durante i momenti più difficili “.

Le cause della morte di Allman non sono state rese note, ma dal 2010 il cantautore ha dovuto costantemente lottare con una serie di diversi e gravi problemi di salute che lo hanno costretto ad annullare quasi tutti i tour che venivano organizzati.

Muore a soli sessantanove anni, nella sua casa di Savannah in Georgia, Gregg Allman : fondatore assieme al fratello Duane della Allman Brothers Band e padre del genere musicale ribattezzato southern rock .

