Ricco il calendario della quattordicesima edizione del Gruvillage 105 Music Festival che dal 14 giugno al 27 luglio 2019 tornerà ad animare l’estate piemontese. In tutto saranno 18 serate all’insegna della musica italiana e internazionale, nella cornice dell’area esterna Le Gru di Grugliasco (Torino).

GruVillage 105 Music Festival, la line-up 2019:

Si inizia il 14 giugno con Anastacia che torna nella splendida Arena verde di Le Gru a distanza di tre anni da uno straordinario sold-out che ha entusiasmato il pubblico: la cantautrice statunitense, tra le artiste più apprezzate e di successo del nostro tempo, salirà sul palco della manifestazione piemontese venerdì 14 giugno per un energico ed emozionante live. Il concerto sarà aperto dal live del cantante e chitarrista Edo Ferragamo.

Il 20 giugno il GruVillage 105 Music Festival ospita il disc jockey e produttore statunitense di origine giapponese Steve Aoki per uno show incredibile fatto di grande musica e di straordinari effetti speciali. Ad aprire il concerto di Aoki sarà il dj di Radio 105 e produttore Antonio Pivati aka Antony D’Andrea, mentre in chiusura il pubblico potrà scatenarsi sulle note di Yaya Dj from VAscoNonStopLive2018.

Spazio poi a 105 On Stage, evento gratuito del 21 giugno: una grande serata proprio nel giorno della Festa della musica per consolidare la preziosa collaborazione, nata l’anno scorso, tra il Festival e Radio 105. Presentati da FABIOLA E DARIO SPADA, saliranno sul palco alcuni artisti a cui l’emittente è molto legata: BENJI & FEDE, ELODIE, THE KOLORS, JEFEO E MONDO MARCIO. A fare da opening, i giovani talenti che si stanno mettendo alla prova in “Coca-Cola Future Legend”, la prima music battle in lattina.

Protagonista del 22 giugno Irama: reduce dal grande successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e da un tour invernale che ha registrato il tutto esaurito, il giovanissimo cantautore farà emozionare tutti i suoi fan con le storie contenute nelle sue canzoni.

Un tuffo negli anni Ottanta con il concerto del 23 giugno e con la voce potente e inconfondibile di Tony Hadley: lo storico leader degli Spandau Ballet guiderà il pubblico in un meraviglioso viaggio nel tempo, interpretando i suoi più grandi successi, le canzoni dell’ultimo lavoro discografico e i brani dei suoi artisti preferiti.

In scena il 27 giugno Broadway Celebration: uno show imperdibile per rivivere in un’unica serata la magia dei grandi musical grazie al talento dei 10toBroadway, delle 100 voci del Sunshine Gospel Choir, diretto da Alex Negro, dei bambini della Matilda Academy, e del Maestro Silvano Borgatta chiamato a dirigere una live band d’eccezione. Un percorso emozionante nella storia del musical in cui ogni artista è chiamato a impersonare un personaggio dello straordinario repertorio dal mondo del musical americano.

Il 28 giugno spazio a Gabry Ponte presenta la sua DISCOTECA ITALIANA. Il noto dj e producer torinese ha scelto la sua città per presentare il nuovo show tutto da ballare e da cantare: un lungo viaggio musicale tra presente e passato, dalle storiche hit di Gabry ai remix inediti dei più grandi successi della musica italiana dagli anni 70 a oggi.

Grande attesa il 2 luglio per Ben Harper: il talentuoso cantante e chitarrista statunitense salirà sul palco del GruVillage 105 Music Festival accompagnato dai The Innocent Criminals per un concerto emozionante e già sold out dal mese di marzo.

Il 3 luglio, nell’anno del trionfo del film Bohemian Rhapsody, l’Arena verde di Le Gru ospiterà Long Live The Queen, uno straordinario omaggio ai Queen e ai loro leggendari concerti. I Break Free porteranno in scena uno show curato nei minimi dettagli per offrire al pubblico un’esperienza unica: movenze, costumi, luci e suoni, sono stati fedelmente studiati con l’obiettivo di ricreare il pathos di un live della storica rock band.

Torna il 4 luglio, dopo il grande successo della passata edizione, Bob Sinclar. L’artista francese, vera e propria leggenda della scena elettronica internazionale, farà ballare e scatenare il pubblico sulle note delle sue numerose hit. Ad aprire e a chiudere la serata sarà Pippo Palmieri, dj, produttore e storico regista del programma radiofonico Lo zoo di 105.

Protagonista il 5 luglio l’energia degli australiani Wolfmother che, grazie a uno stile che mescola musica hard rock e heavy metal, sono riusciti a imporsi sulla scena mondiale, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del genere. Ad aprire il loro concerto sarà il rock degli Electric Pyramid, quattro giovani e interessanti musicisti della scena musicale londinese.

A salire sul palco del GruVillage 105 Music Festival il 6 luglio saranno i Dream Theater, riconosciuti come i padri del progressive metal. Guidata dalla voce potente di James LaBrie, la band statunitense saprà entusiasmare i propri fan con un energico e straordinario live.

Grande data, quella dell’8 luglio, quando la regina del rock italiano Loredana Berté salirà sul palco della manifestazione musicale piemontese per dare al pubblico la possibilità di entrare nella sua vita artistica e in quella privata attraverso i suoi più grandi successi e i nuovi brani contenuti nell’ultimo album LIBerté.

Tra i più noti e apprezzati DJ della scena musicale contemporanea, Gramatik irromperà al GruVillage 105 Music Festival il 12 luglio: il live, una vera e propria festa, darà la possibilità al pubblico di scatenarsi con ritmi coinvolgenti e sonorità eclettiche. Aprirà e chiuderà la serata il fantasioso ed eclettico SimoJ: apprezzato dj che fa dell’improvvisazione e della competenza musicale i suoi punti di forza.

Un doppio concerto per il 19 luglio: reduci dal grande successo del Concertone del Primo Maggio che li ha visti tra i protagonisti più attesi e applauditi dal pubblico, Canova e Coma_Cose saliranno sul palco della splendida Arena verde di Le Gru per una serata all’insegna della musica più fresca e attuale.

Serata speciale e a scopo benefico quella del 23 luglio che vedrà sul palco la passione gitana e l’energia mediterranea di Aco Bocina, uno dei chitarristi e mandolinisti più famosi al mondo: il Festival, sotto il cappello “GruVillage for Good” promuove un concerto di melodie che spaziano dai ritmi dell’Est europeo al flamenco rock e pop il cui incasso sarà totalmente devoluto a favore del progetto “Il Ristorante dei Bambini di Strada” di Phnom Phen promosso dalla Onlus Walzing Around Cambodia.

Il 25 luglio il GruVillage 105 Music Festival accoglierà il vincitore dell’ultima edizione di X Factor Anastasio: il giovane cantautore e rapper campano proporrà uno show unico ed energico, un mix di libertà espressiva, provocazione e urgenza poetica.

La forte ed eclettica personalità di Achille Lauro invaderà l’Arena verde di Le Gru il 27 luglio per una serata da non perdere. Accompagnato dal produttore e chitarrista Boss Doms. Lauro presenterà al pubblico il suo ultimo album 1969: un disco di cambiamento, contaminazione e rottura, che mostra la straordinaria capacità dell’artista romano di mescolare generi e suoni diversi.

