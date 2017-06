Guè Pequeno, si intitola Gentleman il nuovo album in uscita il 30 giugno 2017

Uscirà venerdì 30 giugno “Gentleman” il nuovo album di Guè Pequeno. Dopo il successo di “Santeria” insieme a Marracash il rapper milanese, a due anni dal disco d’oro ottenuto con “Vero”, è pronto al ritorno solista.

L’annuncio, previsto per lunedì 5, è stato anticipato da Amazon. Il nuovo progetto sarà disponibile in due versioni. Blue Version e Red Version: 2 copertine differenti e 2 bonus track diverse. Non si sa nulla riguardo alla tracklist.

In settimana comunque, Guè Pequeno ha pubblicato due nuovi singoli. I brani “Non ci sei tu” e “T’apposto” che anticipano l’uscita di “Gentleman”.

Si tratta dell’ennesima sperimentazione del rapper milanese. La strada più semplice da intraprendere era quella di affidarsi a sonorità trap ma anche questa volta Guè ha voluto osare pubblicando un pezzo che ricorda parecchio lo stile di “Hold On, We’re Going Home” di Drake. “Non ci sei tu” infatti è un pezzo cantato, prodotto da Mace e Phra, una rarità per la scena italiana. Un azzardo riuscito, e che probabilmente verrà capito e replicato da tutti nel tempo. “T’apposto” invece è la classica banger hit in stile Guè Pequeno.

Ascolta di seguito, in attesa del nuovo album, i due inediti di Guè Pequeno.

Comments

comments