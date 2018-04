Come se fosse normale – Gué Pequeno

Ogni anno critici, blogger e quelli che si divertono a commentare gli articoli dei quotidiani sui social con buffe ricette si trovano a dover scrivere di un nuovo lavoro del G nazionale come se fosse normale. Lui ogni anno alza l’asticella. Hit. S.M.

Hands Up – Merk & Kremont ft. DNCE

Il momento più patriottico di questo pezzo; quant’è bello leggere il nome di producer italiani accanto a quello di gruppi internazionali? F.R.

Easy – Alison Wonderland

Quello di Alison Wonderland è il nome da tenere d’occhio per questo 2018. Il suo nuovo album “Awake” riscrive i canoni del pop moderno. S.M.

A Good Night – John Legend ft. BloodPop

Dopo il successo di “Friends” con Justin Bieber, è John Legend a servirsi di BloodPop, dopo qualche mese di silenzio. Più verso il funk, rispetto al tormentone con Bieber, ma provate a resistere al suo groove raffinato. F.R.

Drip – Cardi B ft. Migos

Esce oggi “Invasion of Privacy” il primo album della donna più potente del rap game mondiale. Purtroppo nulla di eclatante, ricorda a grandi linee il salto nel mainstream di Nicki Minaj. S.M.

One Kiss – Calvin Harris ft. Dua Lipa

Leggi due nomi così ed è subito hype, ma l’atmosfera da club e la mancanza di un ritornello ben definito rovinano tutto. Da lounge bar. F.R.

Barracuda – Boomdabash ft. Fabri Fibra e Jake La Furia

Per il loro ritorno i Boomdabash hanno deciso di fare le cose in grande chiamando a rapporto due pesi massimi del rap italiano come Fibra e Jake. La Furia per l’occasione è tornato a rappare. Grazie ragazzi. S.M.

Candle In The Wind – Ed Sheeran

In Revamp troviamo i Coldplay, i Queens Of The Stone Age, Florence + The Machine e tanti altri nomi forti; ma, conoscendo il tipo di pubblico di Ed Sheeran, voglio ergermi a custode e protettore della musica, segnalando che si tratta di una bellissima cover, ma pur sempre di una cover. Bravissimo Ed, ma non è sua. F.R.

Cover – Entics

Uno ci prova a dar fiducia al buon Cristiano detto Entics. Poi arriva il giorno del nuovo pezzo, lo ascolti e vorresti essere da tutt’altra parte. Che peccato. S.M.

Non cambierò mai – Capo Plaza

Aria di nuovo album, pronto a spiccare il volo dopo tanto “Allenamento”. 20 uscirà il 20 di aprile, in occasione dei 20 anni di Capo Plaza. Lecito. F.R.

