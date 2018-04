Guè Pequeno special guest al concerto di J-Ax e Fedez

Un post condiviso da J-Ax (@j.axofficial) in data: Apr 10, 2018 at 5:45 PDT

Ridendo e scherzando mancano meno di due mesi al concerto di J-Ax e Fedez allo stadio San Siro di Milano, il primo giugno 2018. Che non si sarebbe trattato di un concerto normale era facile intuirlo, così come il fatto che sarebbe stata l’occasione di vedere sul palco, assieme al duo campione di incassi e vendite con il loro “Comunisti col Rolex”, parecchie special guest. Molto meno prevedibile era pensare che il primo ospite annunciato ufficialmente fosse Guè Pequeno . Lo stesso rapper protagonista di parecchie polemiche proprio contro Fedez e J-Ax.

