Guè Pequeno, la scaletta dei concerti del tour 2018

È in pieno svolgimento il Gentleman Tour di Guè Pequeno. Il rapper milanese dopo un anno intenso con Marracash è tornato al 100% nel suo percorso solista. I concerti di Mimmo Flow continueranno fino al 3 marzo (Fabrique di Milano) per poi riprendere in estate. Di seguito, la scaletta dei concerti.

Il suo ultimo album “Gentleman” ha ottenuto la certificazione di doppio disco di platino grazie alle oltre 100 mila copie vendute.

Guè Pequeno – Scaletta tour 2018

Intro/T’apposto

Un altro giorno un altro euro

Mimmo Flow

Il ragazzo d’oro

Il drink e la jolla

Squalo/Tuta di felpa/Business

Scarafaggio

Oro giallo

Si sboccia

Mollami

DJ SET intermezzo

Trinità

Lamborghini

Scooteroni/Salvador Dalì/Relaxx

Ultimi giorni

Insta Lova

Guersace

Punto su di te

Milionario

Scappati di casa

Eravamo re

Brivido

Rose nere

