Guè Pequeno tour 2018, il calendario dei concerti

Guè Pequeno ha da poco annunciato le date dei concerti del suo tour 2018. Il rapper milanese porterà in giro per l’Italia il suo nuovo album “Gentleman“. Attualmente sono sette i live confermati: Milano, Firenze, Napoli, Modugno, Roma, Padova e Nonantola.

Questa estate Guè sarà impegnato insieme a Marracash nell’ultima tranche del tour di Santeria. Intanto il suo progetto “Gentleman” è da due settimane primo nella classifica Fimi. Guè, inoltre, ha stabilito diversi record sulla piattaforma streaming Spotify, tra i tanti da sottolineare quello per il maggior numero di streaming per un artista in una settimana in Italia.

Guè Pequeno tour 2018

9 febbraio – Milano, Fabrique

15 febbraio – Firenze, Viper Club

17 febbraio – Napoli, Casa della Musica

18 febbraio – Modugno (BA), Demodè

24 febbraio – Roma, Spazio 900

2 marzo – Padova, Gran Teatro Geox

3 marzo – Nonantola (MO), Vox Club

Prezzo biglietti: posto unico 25 euro + diritti di prevendita

Disponibile anche il VIP Package contenente: biglietto, ingresso anticipato, pass laminato, poster e meet & greet, al prezzo di 75 euro + diritti di prevendita.

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 del 17 luglio su www.iovado.club; il giorno 18 luglio alle ore 10:00 i biglietti saranno disponibili su TicketOne.

