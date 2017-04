Guè Pequeno, si intitola Trinità il nuovo singolo

Il nuovo brano “Trinità” uscirà su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile picture disc.

Nonostante questo ritorno da solista, il progetto Santeria comunque non intende fermarsi . Rivedremo Marra e Guè insieme sui palchi di tutta Italia questa estate: qui le date del loro tour estivo.

Guè Pequeno, reduce da un viaggio a Bogotà insieme al collega Marracash per conto di Netflix , è quindi pronto a riprendersi la scena. E chissà che il video di “Trinità” non sia stato girato proprio a Bogotà, insieme a lui infatti erano presenti, oltre al già citato Marracash e Shablo, anche Igor Grbesic e Marc Lucas , ovvero i registi di svariati video del rapper.

Guè Pequeno ha da poco annunciato che il suo nuovo singolo si intitolerà “Trinità” e uscirà venerdì 21 aprile 2017 . Poco tempo fa il rapper milanese, ai microfoni di Hip Hop tv Italia, aveva detto di essere al lavoro per il suo nuovo progetto solista in uscita entro la fine dell’anno.

