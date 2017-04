Guns N’ Roses, saranno The Darkness ad aprire il concerto a Imola

Manca ancora qualche mese all’atteso (e da tempo sold out) concerto a Imola dei Guns N’ Roses, ma oggi sappiamo finalmente chi saranno gli opener dello show: The Darkness e Phil Campbell and the Bastard Sons.

Il concerto si terrà il 10 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, e vedrà per la prima volta in Italia i riuniti Guns N’ Roses, dopo l’inaspettato (e inaspettatamente buono) ritorno sulle scene dello scorso anno. Il Not In This Lifetime Tour 2017 è decollato a gennaio da Osaka e Tokyo, ed è proseguito a febbraio in Australia.

Guns N’ Roses tour 2017

10 giugno 2017 – Imola

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Inizio concerti ore 19,15

Opening Act: The Darkness + Phil Campbell and the Bastard

Biglietti SOLD OUT

