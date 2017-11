I Guns N’ Roses si sono esibiti all’Autodromo di Imola lo scorso 10 giugno in uno show memorabile, che siamo sicuri replicheranno anche nel 2018, mettendo nuovamente in chiaro il loro status di rockstar assolute, nonostante gli anni e gli eccessi.

La band capitanata da Axl Rose è il primo headliner ad essere stato annunciato all’interno della kermesse fiorentina. Al momento non si hanno ancora ulteriori conferme sulla line-up del 15 giugno e degli altri altri giorni del festival.

Tutte le informazioni legate ai biglietti per la data saranno comunicate lunedì 13 novembre 2017 alle ore 14.00 sul sito di Firenze Rocks e sui profili social ufficiali del festival.

Dopo tanti rumours, finalmente qualche certezza: i Guns N’ Roses torneranno in Italia nel 2018. Il concerto avrà luogo il 15 giugno del prossimo anno alla Visarno Arena di Firenze, in occasione di Firenze Rocks , il festival che si terrà il 14, 15, 16 e 17 giugno.

