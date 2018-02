Haim tour 2018, un concerto in Italia a giugno

Inizierà il 3 giugno 2018, dal Fabrique di Milano, il “Sister Sister Sister” tour europeo delle Haim.

Nel 2017 le sorelle Haim hanno pubblicato il loro secondo album in studio intitolato “Something To Tell You”. Il disco è riuscito a convincere pubblico e critica, ottenendo un ottimo successo.

Haim tour 2018

3 giugno – Milano, Fabrique

Prezzo biglietto:

Posto unico: € 26 + € 3,90 prevendita

Apertura porte: ore 19.30

Inizio concerto: ore 21.00

Biglietti disponibili in esclusiva presale per sole 48 ore a partire dalle 10.00 di mercoledì 21 febbraio sul sito delle Haim e in esclusiva per 24 ore per la Vivo Club Presale, dalle ore 10.00 di giovedì 22 febbraio. La vendita inizierà come di consueto sul sito di TicketOne dalle ore 10.00 di venerdì 23 febbraio e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di lunedì 26 febbraio.

