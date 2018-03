Halestorm tour 2018, un concerto in Italia a ottobre

Lzzy Hale e i suoi Halestorm sono pronti per sbarcare di nuovo in Italia per un’unica data, che li vedrà impegnati sul palco dell’Alcatraz il 22 ottobre 2018.

L’atteso successore di “Into the Wild Life“, ultima fatica in studio della band statunitense pubblicata il 3 aprile del 2015 (se non contiamo l’EP di cover “Reanimate 3.0: The CoVeRs eP”, dato alle stampe il 6 gennaio 2017 e anticipato dalla reinterpretazione di “Still of the Night” dei Whitesnake), seppure ancora senza titolo, è previsto in uscita nei prossimi mesi dell’anno.

Halestorm tour 2018

Lunedì 22 ottobre

Inizio concerti: ore 20.00

Apertura porte: ore 18.30

Prezzo del biglietto in prevendita: €28,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €33,00

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 13.00 di venerdì 9 marzo.

