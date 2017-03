Halsey tour 2017, un concerto in Italia a giugno

Halsey ha da poco annunciato che tornerà in concerto in Italia, a un anno di distanza dal live del Fabrique, con un’unica data il prossimo 27 giugno 2017 al Milano Summer Festival presso l’Ippodromo Snai, in zona San Siro.

Halsey ha rilasciato nel 2015 il suo album di debutto Badlands, certificato platino da RIAA dopo solo un anno dalla sua uscita, nel complesso i brani hanno superato il miliardo di stream. Lo scorso anno è stata nominata ai Grammy Awards e quest’anno ha collaborato insieme ai Chainsmokers in “Closer”, brano rimasto alla posizione numero 1 della classifica americana per ben 6 settimane. Di recente ha pubblicato l’inedito “Not Afraid Anymore” realizzato per il film “Cinquanta sfumature di Nero”.

Halsey tour 2017, la data italiana

27 giugno – Summer Festival, Milano

Prezzo biglietti:

Posto unico 30€ + diritti di prevendita

I biglietti sono disponibili per gli iscritti a #MyLiveNation a partire dalle ore 12.00 del 8 marzo per 24 ore, e in vendita generale su Ticketone dalle ore 12.00 di giovedì 9 marzo e dalle 12.00 di venerdì 10 Marzo in tutti i punti vendita autorizzati.

Comments

comments