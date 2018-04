Harry Potter, the exhibition. Dal 12 maggio a Milano.

Dal 12 maggio al 9 settembre 2018, la Fabbrica del Vapore di via Procaccini a Milano ospiterà la mostra “Harry Potter, the exhibition” un format che ha già avuto un ottimo riscontro di presenze nelle principali capitali europee e che sbarca in Italia per la prima volta.

Come tappa di avvicinamento all’apertura della mostra verranno installate diverse statue in differenti location del capoluogo lombardo che riproducono personaggi e oggetti di scena iconici della saga della scuola di magia di Hogwarts, la prima delle quali è stata svelata questa mattina in Piazza Cadorna.

I visitatori avranno a disposizione 1600 metri quadrati di allestimento e potranno immergersi in scenari ispirati ai set dei film della saga di Harry Potter con tanto di costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche.

La mostra sarà aperta: il lunedì dalle 15.00 alle 22.00, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 22.00, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

fotografie a cura di Mairo Cinquetti

