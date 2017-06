Harry Styles tour 2018, i prezzi dei biglietti dei concerti in Italia

Harry Styles è uno degli artisti del momento. Il suo album omonimo, uscito da poche settimane, è riuscito a mettere d’accordo proprio tutti, e i biglietti per la sua data italiana al Fabrique di Milano il 10 novembre 2017 sono andati sold out in poco tempo.

Anche per questo motivo l’ex One Direction tornerà nel nostro Paese nel 2018 per due concerti nei palazzetti di Milano e Bologna. Di seguito, trovate i prezzi dei biglietti per entrambe le date. La vendita dei biglietti aprirà su TicketOne alle ore 9.00 di venerdì 16 giugno.

Harry Styles tour 2018

2 aprile – Milano, Mediolanum Forum

Prezzo biglietti:

Parterre in piedi Est: € 66 + prevendita

Parterre in piedi Ovest: € 66 + prevendita

Platea Numerata: € 66 + prevendita

Tribuna A Numerata: € 61 + prevendita

Anello B Numerato: € 61 + prevendita

Anello C Numerato: € 51 + prevendita

4 aprile – Bologna, unipol Arena

Prezzo biglietti:

Parterre in Piedi Pit: € 66 + prevendita

Parterre in Piedi: € 61 + prevendita

Tribune Telescopiche: € 56 + prevendita

Gradinata Numerata: € 56 + prevendita

Tribuna Sud Frontale: € 56 + prevendita

