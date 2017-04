Sign of the Times di Harry Styles è una grande canzone

È da giorni che ascolto senza vergogna “Sign of the Times”, il nuovo singolo da solista di Harry Styles. E fortunatamente, a quanto pare, non sono l’unico. Il brano infatti è riuscito a raggiungere la prima posizione in 82 paesi dopo 8 ore dal rilascio ufficiale. Negli Usa inoltre ha impiegato soltanto 19 minuti per accaparrarsi il primo posto in classifica, battendo il primato di Adele.

“Sign of the Times” fa da apripista al primo album da solista di Harry Styles, che secondo indiscrezioni dovrebbe basarsi su sonorità british rock anni 70. Al progetto hanno collaborato Johnny McDaid degli Snow Patrol (che ha lavorato anche con Ed Sheeran) e Jeff Bhasker, già produttore di Kanye West, Bruno Mars e i Rolling Stones.

Quello che, al momento, abbiamo ascoltato di Harry Styles è decisamente diverso da ciò che eravamo abituati ad ascoltare dal medesimo artista durante l’attività con gli One Direction. Il clamore assordante che in questi giorni gravita attorno al nuovo brano di Harry Styles è tutto fuorché legato ai numeri. I numeri, le statistiche e i record sono importanti ma lasciano il tempo che trovano, anche perché le stesse canzoni degli One Direction facevano cifre simili al debutto. Ma soprattutto i numeri non emozionano, sono privi di sentimento e di anima. Insomma, poco interessanti.

La vera notizia è che “Sign of the Time” è una gran bel pezzo. La canzone è malinconicamente bella, fresca e attuale. Qui si percepisce del sentimento, come solo i grandi sanno trasmettere. Inoltre, il brano è capace di oltrepassare i confini del genere musicale e di travalicare le temute barriere di età. Il singolo piace, e può piacere a tutti. Ed è probabilmente questo uno dei motivi del suo successo immediato. Chi lo avrebbe mai detto? In pochi penso.

Non possiamo più, nel 2017, fermarci all’apparenza. Harry Styles, sì proprio quello che piace a tua figlia, ha fatto una bella canzone e probabilmente farà anche un grande album. Poi puoi decidere di fregartene e ascoltare quel che ti pare, e ci mancherebbe pure altro, ma il gusto non è una faccenda personale, è oggettivo. Il bello è bello e il brutto è brutto. E “Sign of the Times” è una bella canzone.

