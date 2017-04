Harry Styles tour 2017, un concerto in Italia a novembre

Oggi Harry Styles ha annunciato il suo tour mondiale. I concerti dell’ex One Direction partiranno il 19 settembre da San Francisco. Dopo le date americane il “Live On Tour 2017” proseguirà in Europa a partire dal 25 ottobre (Parigi) e transiterà anche in Italia il 10 novembre, all’Alcatraz di Milano; il tour si concluderà in Giappone, l’8 dicembre all’EX Theater di Tokyo.

L’omonimo album di debutto di Harry Styles verrà pubblicato in tutto il mondo venerdì 12 maggio. Il disco conterrà 10 tracce tra cui il singolo “Sign of the Times” numero uno nelle classifiche di 84 paesi dal momento dell’uscita.

I biglietti per la data italiana saranno in vendita dalle 10:00 del 5 maggio tramite TicketOne.

Harry Styles tour 2017

Venerdì 10 novembre – Milano, Alcatraz

