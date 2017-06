Harry Styles si prepara al tour 2018 con due concerti in Italia, dopo il passaggio del prossimo novembre a Milano: le nuove date sono state annunciate per il prossimo anno e si terranno il 2 aprile a Milano (Mediolanum Forum di Assago) e il 4 aprile a Bologna (Unipol Arena di Casalecchio di Reno).

“Sign of the Times” è un singolone apprezzatissimo, il disco Harry Styles ha ricevuto apprezzamenti unanimi praticamente ovunque: Harry Styles si candida quindi ad essere uno dei personaggi musicali più importanti di questo 2017. Alla faccia di tutti quelli che lo snobbavano per essere stato uno dei membri dei One Direction.

Harry Styles in Italia, concerti tour 2018

2 aprile 2018: Mediolanum Forum – Assago (Milano)

4 aprile 2018: Unipol Arena – Casalecchio di Reno (Bologna)

I biglietti per i concerti di Harry Styles a Milano e Bologna nel 2018 saranno disponibili sul sito di TicketOne a partire dalle ore 9.00 di venerdì 16 giugno 2017.

