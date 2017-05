Speciale Hellfest 2017, il festival francese a Clisson dal 16 al 18 giugno

Sì terrà dal 16 al 18 giugno l’Hellfest, uno dei più noti festival metal europei. Forte di una storia decennale (la prima edizione si tenne nel 2006), la rassegna nata dalle ceneri del Furyfest è cresciuta nel corso degli anni, diventando il terzo festival francese come numero di presenze (circa 150mila nell’intero weekend) e arrivando al traguardo del sold out in prevendita già da alcuni anni. Pur di fronte a questi importanti risultati, l’organizzazione che fa capo a Benjamin Barbaud non ha optato per un cambio di location, mantenendo il festival nel piccolo centro di Clisson, situato a meno di venti chilometri da Nantes.

Confermata anche per quest’anno l’organizzazione della lineup in sei palchi, organizzati per genere musicale: due Main Stage dedicati alle band principali, il Temple Stage (doom e black metal), l’Altar Stage (death metal), il Valley Stage (stoner) e il Warzone Stage, l’ultimo dedicato al punk e hardcore e vero legame con quel Furyfest che è il padre putativo dell’Hellfest.

Hellfest 2017, le band confermate

Più di 160 gruppi si esibiranno all’Hellfest nell’arco di tre giorni. Gli headliner sono i Linkin Park, che suoneranno la domenica, mentre le due sere precedenti saranno caratterizzati da due concerti di band impegnate in tour di addio: il venerdì saliranno sul main stage gli inglesi Deep Purple, mentre al sabato gli Aerosmith.

Hellfest non è un festival che presenta solamente degli headliner di spicco, visto che l’intero cartellone presenta numerosi artisti di rilevanza internazionale distribuiti sui vari palchi. Per fare alcuni nomi, a calcare i vari stage dell’Hellfest ci saranno Rob Zombie, In Flames, Ministry, Rancid, Queensryche (venerdì), Trust, Apocalyptica, Opeth, Suicidal Tendencies, D.R.I., Primus (sabato), Prophets Of Rage, Alter Bridge, Slayer, A Day To Remember, Coroner, The Dillinger Escape Plan, Every Time I Die, Blue Oyster Cult, Pentagram e gli italiani Ufomammut (domenica).

Hellfest 2017, come raggiungere Clisson

Clisson può essere facilmente raggiunta da Nantes, città situata nella costa atlantica a circa 20km. Sono previsti voli diretti da diverse città italiane (Napoli, Olbia, Cagliari, Venezia, Pisa, Milano, Roma, Palermo) e tra le compagnie aeree che servono l’aeroporto vi è Volotea e Air France/KLM (con quest’ultima, su richiesta, sono disponibili dei voucher sconto). Da Nantes Clisson può essere facilmente raggiunta con i servizi di treni regionali ad un prezzo agevolato o, per chi volesse utilizzare una navetta diretta dal centro città o dall’aeroporto, è necessario prenotare il posto al seguente sito. Dalla stazione di Clisson, invece, le navette sono disponibili e non è necessaria alcuna prenotazione.

Hellfest 2017, camping e hotel

Hellfest rende disponibile un’area gratuita per il camping, aperta già dalla giornata di giovedì 15 giugno. Per chi fosse in possesso di ticket giornalieri, è possibile accedere all’area solo dalle ore 10 del giorno stesso; per coloro che hanno l’abbonamento per i tre giorni, invece, l’ingresso è permesso dal pomeriggio di giovedì.

Per chi invece non volesse rinunciare alla comodità di una camera d’albergo, Hellfest ha stretto un accordo commerciale con il network di aparthotel Apparthotel, che a fronte di un codice promozionale HELL17 riconosce uno sconto.

Hellfest 2017, pagamento cashless

Anche per il 2017, Hellfest conferma la modalità cashless per i pagamenti, che da qualche anno ha sostituito il pagamento con i gettoni. La carta di pagamento, acquistabile su Internet o in loco, può essere utilizzata per i pagamenti nell’intera area e ricaricata con carta di credito o contanti oppure tramite la app del festival; con l’ultima opzione, è necessario agganciare la carta alla propria utenza e avere una connessione dati con copertura internet in roaming o tramite rete wifi. Per chi dovesse avanzare dei soldi alla fine del festival, è possibile chiedere un rimborso sul proprio conto Paypal dal mese di luglio.

Hellfest 2017, la mappa dell’area

Hellfest 2017, la lineup per giorni e palchi

VENERDI 16 GIUGNO:

Mainstage 1:

Deep Purple

Rob Zombie

Ministry

Devin Townsend

Avatar

Animals As Leaders

Betraying The Martyrs

Sidilarsen

Mainstage 2:

In Flames

Behemoth

Sabaton

Powerwolf

Queensryche

Everygrey

Textures

Myrath

Inglorious

Altar Stage:

Obituary

Cryptopsy

Firespawn

Krisiun

Exhumed

Wormed

Sick Of Stupidity

Putrid Offal

Temple Stage:

Alestorm

Marduk

Belphegor

Corvus Corax

Dodheimsgard

Tyr

Valkyria

True Black Dawn

Deathcode Society

Valley Stage:

Electric Wizard

Monster Magnet

Baroness

Red Fang

SubRosa

Helmet

Noothgrush

Seven Sisters Of Sleep

Verdun

Warzone Stage:

Rancid

The Damned

Les Ramoneurs De Menhirs

Tagada Jones

Bouncing Souls

Leftover Crack

Komintern Sect

Booze & Glory

The Decline

SABATO 17 GIUGNO:

Mainstage 1:

Aerosmith

Airbourne

Trust

Steel Panther

Ugly Kid Joe

Phil Campbell & The Bastard Suns

The Dead Daisies

New Roses

Mainstage 2:

Apocalyptica

Saxon

Kreator

W.A.S.P.

Pretty Maids

Jorn

Slydigs

Ultra Vomit

Jared James Nichols

Altar Stage:

Opeth

Pain Of Salvation

Soilwork

Decapitated

Chelsea Grin

Beyond Creation

Crypt Sermon

Carcariass

Vortex Of End

Temple Stage:

Wardruna

Deafheaven

Alcest

Turisas

Skepticism

Ereb Altor

Primitive Man

Monarque

Monolithe

Valley Stage:

Primus

Slo Burn

Chelsea Wolfe

Mars Red Sky

Blood Ceremony

Bongripper

Monkey 3

Igorrr

Los Disidentes Del Sucio Motel

Warzone Stage:

Suicidal Tendencies

Agnostic Front

Comeback Kid

Zeke

D.R.I.

Frank Carter And The Rattlesnakes

No Turning Back

Insanity Alert

Verbal Razors

DOMENICA 18 GIUGNO:

Mainstage 1:

Linkin Park

Prophets Of Rage

Alter Bridge

A Day To Remember

Black Star Riders

Motionless In White

The Devil Wears Prada

Northlane

Mainstage 2:

Slayer

Five Finger Death Punch

Of Mice & Men

DevilDriver

Ill Nino

Skindred

Prong

SHVPES

Ray Brower

Alter Stage:

Coroner

Metal Church

Nostromo

Sanctuary

Hirax

Nails

Ghoul

Emptiness

Mortuary

Temple Stage:

Emperor

Perturbator

Scout

Equilibrium

Arkhon Infaustus

Ghost Bath

Regarde Les Hommes Tomber

Welicoruss

Deluge

Valley Stage:

Blue Öyster Cult

Clutch

Hawkwind

Pentagram

Ufommamut

Crippled Black Phoenix

The Vintage Caravan

Vodun

Bright Curse

Warzone Stage:

The Dillinger Escape Plan

Every Time I Die

Integrity

Trapped Under Ice

Candiria

Deez Nuts

Trap Them

While She Sleeps

Harm Done

