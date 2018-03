Speciale Hellfest 2018, il festival francese a Clisson dal 22 al 24 giugno

Si terrà dal 22 al 24 giugno 2018 Hellfest, la rassegna francese che porterà a Clisson (città vicina alla costa atlantica a pochi chilometri da Nantes) molti dei nomi di spicco del panorama internazionale della musica hard and heavy. Una rassegna dalla storia ormai consolidata capace di andare sold out già in prevendita e che è diventata negli anni uno dei festival più seguiti dell’intero panorama europeo.

Come da tradizione saranno presenti sei palchi, tra cui due main stage paralleli e altri quattro minori dedicati a diversi generi: il Temple Stage (doom e black metal), l’Altar Stage (death metal), il Valley Stage (stoner) e il Warzone Stage (hardcore punk). Tra gli headliner, l’edizione 2018 presenta nomi come Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Judas Priest, Limp Bizkit, Marilyn Manson e A Perfect Circle.

Hellfest 2018, le band confermate

Sei palchi e tre giorni porteranno ad Hellfest una lineup di tutto rispetto, con più di 150 artisti che si alterneranno nel corso del weekend. Oltre ai sei artisti principali prima elencati, i nomi degni di citazione sono numerosi. Ad esempio ci saranno Hollywood Vampires, Europe, Deftones, Megadeth, Alice In Chains, Stone Sour, Converge, Body Count, Napalm Death, Rise Against, Bad Religion, Hatebreed, The Hellacopters e Neurosis.

Hellfest 2018, come raggiungere Clisson

Clisson può essere facilmente raggiunta da Nantes, città situata nella costa atlantica a circa 20km. Sono previsti voli diretti da diverse città italiane (Napoli, Cagliari, Milano, Roma, Palermo) e tra le compagnie aeree che servono l’aeroporto vi è Volotea e Air France/KLM (con quest’ultima, su richiesta, sono disponibili dei voucher sconto). Da Nantes Clisson può essere facilmente raggiunta con i servizi di treni regionali. Dalla stazione di Clisson, invece, le navette sono disponibili e non è necessaria alcuna prenotazione con orari che verranno definiti nelle prossime settimane. L’organizzazione invita inoltre il pubblico ad usufruire dei servizi di car pooling tramite il loro partner Roadnjoy.

Hellfest 2018, il camping

Come per le passate edizioni, Hellfest rende disponibile per il camping un’area gratuita di dieci ettari disponibile dal pomeriggio del 21 giugno. L’accesso nella giornata di giovedì è permesso solo a coloro che sono in possesso dell’abbonamento per l’intero weekend, per chi fosse in possesso di un biglietto giornaliero è invece permesso l’ingresso dalle 10 del giorno stesso.

Quest’anno inoltre verrà confermata la formula Easy Camp, un campeggio premium che permette, a fronte di una spesa che va dai 200 ai 500 euro, un’esperienza di camping chiavi in mano. Le strutture a disposizione sono delle tende in cotone e dei prefabbricati in cartone rigido e sono previste docce e bagni in numero maggiore rispetto al passato. Tutte le soluzioni ad oggi sono già sold out.

Hellfest 2018, pagamento cashless

Confermato infine anche per il 2018 il pagamento cashless nell’intera area, in sostituzione a quello con i gettoni. Le modalità verranno definite nel corso delle prossime settimane, quando verrà resa pubblica la carta di pagamento e le varie tipologie di ricarica.

Hellfest 2018, la lineup

