HIM, sold-out l’unica data italiana

È stato annunciato il tutto esaurito per l’unica data italiana che gli HIM terranno all’Alcatraz di Milano il prossimo 7 dicembre. Si tratta peraltro dell’ultimo concerto che la band capitanata da Ville Valo eseguirà nel nostro Paese, avendo dichiarato, lo scorso 5 marzo, l’intenzione di abbandonare le scene dopo il tour d’addio. I fan italiani quindi non si sono fatti sfuggire quest’ultima occasione di vedere live i paladini del love metal. Ecco quanto dichiarato dalla band stessa in occasione dell’annuncio dello scioglimento: “Dopo 25 anni di Love & Metal, sentiamo che gli HIM hanno concluso la loro corsa e gli addii devono essere detti per fare spazio a viste, odori e suoni ancora inesplorati. Abbiamo completato lo schema, risolto il puzzle e girato la chiave. Grazie”.

Lo strepitoso successo della formazione finlandese è dovuto a un sapiente mix di sonorità heavy e gotiche e di dark romance, accompagnato dal carisma di un frontman, Ville Valo, che ha saputo fidelizzare la sua fanbase anche nei progetti solisti. Gli HIM hanno all’attivo otto album in studio, l’ultimo dei quali, “Tears on Tape“, ha visto la luce nel 2013. È da quel momento che la crisi della band è iniziata a farsi sentire, culminando poi nel 2015 con l’annuncio dell’uscita dal gruppo di Gas Lipstick, storico batterista della formazione.

HIM tour 2017

Giovedì 7 dicembre 2017 – Alcatraz, Milano – Sold-out

Inizio concerti: ore 20.00

Apertura porte: ore 18.30

