Hollywood Vampires, aggiunta una seconda data al Rock In Roma 2018

Gli Hollywood Vampires sono il primo nome confermato per il Rock In Roma 2018. La data capitolina sarà per il combo statunitense la seconda dopo quella che li vedrà protagonisti il 7 luglio 2018 al Lucca Summer Festival. L’annuncio è arrivato tramite la pagina Instagram della band, nella quale viene riportata anche la data del concerto: domenica 8 luglio 2018.

Gli Hollywood Vampires sono il supergruppo che vede tra i componenti Joe Perry degli Aerosmith, fresco di farewell tour con la sua band, Alice Cooper e l’attore Johnny Depp, qui in veste di secondo cantante e chitarrista. Il trio nei concerti viene accompagnato da membri altrettanto famosi come Matt Sorum (Guns N Roses, Velvet Revolver), Robert DeLeo (Stone Temple Pilots) e Duff McKagan. La discografia è composta di un solo omonimo debutto, uscito nel 2015, ma, secondo quanto dichiarato da Alice Cooper in una recente intervista, gli Hollywood Vampires sarebbero al lavoro per un seguito.

Hollywood Vampires Rock In Roma 2018

Domenica 8 luglio 2018 – Roma, Rock In Roma

Prevendite aperte da venerdì 1 dicembre 2017.

The #HollywoodVampires are coming to Rock in Roma on Sunday July 8th, 2018! Tickets go on sale Friday December 1st: http://www.dalessandroegalli.com/events/499/hollywood-vampires For tour info, VIP packages and more, visit: www.HollywoodVampires.com Un post condiviso da Hollywood Vampires (@hollywoodvampires) in data: 28 Nov 2017 alle ore 11:22 PST

