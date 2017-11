Hollywood Vampires tour 2018, un concerto in Italia a luglio

Sono stati gli stessi Hollywood Vampires ad annunciare un’unica (per ora) data italiana durante l’estate del 2018. Il power trio composto da Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry ha infatti comunicato sul proprio sito ufficiale che si esibirà al Lucca Summer Festival il 7 luglio 2018.

La tappa nel nostro Paese è compresa all’interno di una serie di show della superband che toccherà l’Europa proprio durante i mesi estivi del prossimo anno.

Il gruppo nasce nel 2015 per volere di Alice Cooper, in onore del The Hollywood Vampires, un club per rockstar fondato dal medesimo artista negli anni settanta. Nello stesso anno Cooper, Depp e Perry pubblicano l’omonimo album di debutto, che vede la partecipazione di ospiti del calibro di Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Slash, Brian Johnson e Christopher Lee.

Hollywood Vampires tour 2018

Sabato 7 luglio 2018

Lucca Summer Festival

Biglietti in vendita da giovedì 23 novembre alle ore 11 su circuito Ticketone e da venerdì 24 novembre alle ore 11 nelle prevendite abituali.

