Home Festival, aspettando l’edizione 2017 col concerto dei Planet Funk

Il prossimo 7 marzo allo “Superstudio Più” di via Tortona a Milano il live (gratuito) dei Planet Funk e il dj set di Aladyn accompagneranno l’edizione 2017 della Heineken Star Serve Final: un’anteprima che suggella, ancora una volta, la partnership tra Home Festival e Heineken.

In occasione del festival veneto (30 agosto – 3 settembre) Federico Maria Liperini, culture manager di Heineken Italia, gestirà l’appuntamento di chiusura dell’Heineken Star Serve Final, il talent per spillatori alla cui ultima tappa per determinare il campione italiano parteciperanno solo in quattro. I finalisti verranno scelti fra una platea di centocinquanta professionisti che giungeranno a Milano il 6 marzo e che durante la giornata del 7 marzo si scontreranno in vista della serata finale.

Dal lato musicale durante l’evento ci si potrà godere il live dei Planet Funk: la band di “Chase the sun” ad ottobre è tornata in pista con il videoclip di “Revelation”, singolo che anticipa i contenuti dell’album che sta per uscire e con “Non Stop”, canzone che indaga l’abuso di iPhone. Protagonista, come al solito, la voce di Dan Black, anima da palcoscenico del collettivo che mixa dance, rock e psichedelica, fondato a Napoli da Domenico GG Canu e Sergio Della Monica. Dopo di loro, sul palco Dj Aladyn, che a giugno aveva presentato il suo viaggio audio-visivo, una “metalettura sonora” dell’Ultima Cena con dodici suoni come i dodici Apostoli dopo il successo della sua hit “For Ella”.

L’ingresso è gratuito, ci sono solo duemila posti a disposizione. Per accreditarsi serve accedere ad una landing page pensata per l’evento e che sarà resa pubblica tramite i canali social di Home Festival e Heineken.

Uno show senza precedenti, dunque, che però rappresenta solo lo start per la nuova avventura dell’Home 2017: “Heineken Star Serve Nights” sarà infatti in tour per una serie di serate a tema spillatura dedicato a una selezione di locali che prenderà il via quest’anno il 14 marzo, proprio a Treviso, nella location storica dell’Home Rock Bar, con un altro secret show che attirerà l’attenzione nazionale degli appassionati di musica. Nelle passate edizioni hanno suonato a questi eventi artisti del calibro di Negrita, Subsonica, Alex Britti ed Elio e le Storie Tese.

Comments

comments