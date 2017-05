Home Festival 2017, tra le nuove conferme Afterhours e Chris Liebing

Si è aggiunta nelle ultime ore una nuova ondata di conferme per Home Festival 2017, la rassegna che si terrà a Treviso da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre che punta al ruolo di festival di riferimento nazionale. Dieci gli artisti annunciati tramite i social media, tra i quali spiccano i nomi di Chris Liebing e Afterhours.

Per il DJ tedesco, una delle icone della musica techno noto anche per il suo attivismo vegano, la giornata è quella di sabato, nella quale condividerà il palco con i già annunciati J Ax e Fedez, Kungs e Jasmine Thompson. La band di Manuel Agnelli, invece, si esibirà alla domenica in una giornata che, ad oggi, presenta solo artisti italiani.

Gli altri otto nomi sono i seguenti artisti italiani: M+A, Godblesscomputers, Clap! Clap!, Gli Sportivi, Ex-Otago, Sfera Ebbasta, Birthh e Wrongonyou.

Di seguito il calendario aggiornato ad oggi.

Home Festival 2017, il calendario aggiornato al 4 maggio 2017

Giovedì 31 agosto: Moderat – Soulwax – The Horrors – Frank & The Rattlesnakes – M+A – Godblesscomputers – Clap Clap

Venerdì 1 settembre: Liam Gallagher – Justice – Booka Shade – Andy C – The Wailers – Gli Sportivi

Sabato 2 settembre: J-Ax & Fedez – Kungs – Thegiornalisti – Jasmine Thompson – Chris Liebing – Ex-Otago – Sfera Ebbasta – Charlie Charles – Birthh

Domenica 3 settembre: Mannarino – Le Luci Della Centrale Elettrica – Levante – Afterhours – Wrongonyou

