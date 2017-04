Home Festival 2017, annunciati Soulwax e Andy C

Home Festival ha annunciato due nuovi artisti nella giornata di oggi. Con gli organizzatori impegnati all’interno del Fuorisalone di Milano, rassegna durante la quale stanno curando uno stand nell’area di Via Tortona, è di oggi la conferma che la lineup si arricchisce dei nomi di Soulwax e Andy C.

Il combo belga, fresco di pubblicazione dell’ultimo studio album “From Deewee”, si esibirà nella giornata di giovedì 31 agosto. Quello dei fratelli David e Stephen Dewaele è un vero e proprio ritorno all’interno della rassegna trevigiana, dopo il dj set dello scorso anno in veste 2ManyDjs. Nuovo ingresso invece l’altra conferma, Andy C, monicker dietro al quale si nasconde Andrew Clarke. DJ britannico classe 1976, è considerato tra le figure più importanti della drum n bass d’Oltremanica. Noto anche per essere il fondatore dell’influente Ram Records, etichetta che vanta nel suo roster nomi come Bad Company e Chase And Status.

Home Festival si terrà a Treviso, nell’area Ex Dogana, dal 31 agosto al 3 settembre. Di seguito la lineup aggiornata ad oggi.

Home Festival 2017, la lineup al 5 aprile 2017

Giovedì 31 agosto

Moderat, Soulwax, Frank Carter And The Rattlesnakes

Venerdì 1 settembre

Liam Gallagher, Justice, Samuel, Andy C

Sabato 2 settembre

J Ax e Fedez, Kungs

Domenica 3 settembre

Mannarino, Levante, Le Luci Della Centrale Elettrica

