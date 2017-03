Home Festival 2017, Frank Carter è il quarto nome confermato

Dopo Moderat, Liam Gallagher, e Justice Home Festival annuncia per l’edizione 2017 anche Frank Carter & Rattlesnakes. Lo scatenato frontman ha suonato in Italia di recente, in apertura ai concerti dei Biffy Clyro, e questa estate si esibirà all’Home Festival il 31 agosto, lo stesso giorno dei Moderat.

La presenza dell’artista e del suo gruppo al festival è stata annunciata con un teaser video, che trovate di seguito.

L’ultimo album di Frank Carter si intitola “Modern Ruin”: “[il disco] racchiude in sé la duplice anima dei suoi precedenti impegni: il passato remoto all’insegna dell’hardcore dei Gallows e la leggerezza orientata verso il pop dei Pure Love. “Modern Ruin” conquista da subito per i testi personali e velenosi, oltre a un irresistibile retrogusto Brit. Dalle eco blueseggianti della opener “Bluebelle” alla chiusura in crescendo di “Neon Rust”, l’atmosfera che si respira non è di certo delle più serene, ma lascia il segno in profondità.” (Estratto da The Heavy Countdown #21).

Frank Carter & Rattlesnakes

Giovedì 31 agosto 2017 – Treviso

Home Festival, Area Dogana, viale della Serenissima

Prezzi biglietti:

Solo online, da € 25,30

I biglietti sono in vendita su Mailticket.

Foto di copertina di Giuseppe Craca.

