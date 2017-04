Home Festival 2017, annunciati J-Ax & Fedez per la terza giornata

J-Ax e Fedez sono il nuovo nome annunciato da Home Festival 2017 come headliner della terza giornata di concerti: il duo, attualmente in tour per tutta Italia, sta collezionando sold out e numeri da record grazie all’album “Comunisti col Rolex“, pubblicato a gennaio.

Lo stesso giorno si esibirà anche Kungs, disc-jockey francese noto per i remix di “Jammin'” di Bob Marley, di “West Coast” di Lana Del Rey, e di “Clocks” dei Coldplay. Lo scorso anno ha ottenuto un notevole successo grazie al singolo “This Girl”.

Gli annunci continuano a fioccare, e la line up del festival propone sempre più nomi interessanti, rappresentando al contempo svariati generi musicali: di seguito, gli artisti già confermati.

Home Festival 2017

31 Agosto 2017: Moderat | Frank Carter and The Rattlesnake |

01 Settembre 2017: Liam Gallagher | Justice | Samuel

02 Settembre 2017: J-Ax | Fedez | Kungs

03 Settembre 2017 : Mannarino | Le Luci Della Centrale Elettrica

Location:

Area Dogana

Viale della Serenissima

31100, Treviso (TV)

I biglietti per Home Festival 2017 sono in vendita su Mailticket.

