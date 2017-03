Home Festival 2017, i Justice sono il terzo headliner

I Justice sono il terzo headliner di Home Festival, la rassegna che si terrà dal 30 agosto al 3 settembre presso l’Ex Dogana di Treviso. Il gruppo transalpino, che nel festival veneto sarà protagonista dell’unica data italiana per l’estate 2017, si aggiunge quindi alle conferme di Moderat e Liam Gallagher annunciate nel corso della scorsa settimana.

I Justice sono uno dei più importanti gruppi dance degli ultimi anni: esplosi nel 2006 con il singolo “We Are Your Friends”, Gaspard Augé e Xavier de Rosnay hanno definitivamente sfondato l’anno successivo con l’album di debutto “†”, promosso con un tour mondiale che li vide esibirsi proprio a Treviso al New Age Club. Dopo questo clamoroso successo, i transalpini hanno pubblicato “Album Video Disco” (2011) e “Woman”, terzo lavoro uscito nel 2016 che vede la band esplorare sonorità funky e disco.

Questa prima fase di annunci, che ha visto in questi giorni la conferma di tre artisti di spessore internazionale, verrà chiusa mercoledì 15 e venerdì 17 alle ore 12 con due ulteriori importanti conferme. Una lineup che è in fase di conclusione e verrà confermata nelle prossime settimane. Domani invece, all’Home Rock Bar di Treviso, un’altra importante tappa all’interno del percorso di avvio al festival: dalle ore 20 inizierà la serata del tradizionale Secret Show che vedrà esibirsi nel locale situato nella periferia ovest della città un nome la cui fama è accostabile a quella degli headliner di Home Festival.

