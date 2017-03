Home Festival 2017, Liam Gallagher il secondo nome confermato

Dopo l’annuncio dei Moderat, torniamo a scoprire gli artisti che comporranno il programma dell’Home Festival 2017: il secondo nome confermato è quello di Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis e dei Beady Eye, pronto a sfornare un album con il proprio nome. Il concerto di Gallagher sarà venerdì 1 settembre: il festival si terrà da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre.

Prossimamente inoltre, Liam sfornerà un nuovo album: per ora non sappiamo molto di più del titolo, che sarà “As You Were“. Il disco sarà registrato durante i mesi a venire, e uscirà con ogni probabilità nel 2018.

Liam Gallagher tour 2017

Venerdì 1 settembre 2017 – Treviso

Home Festival

Prezzi biglietti:

Prevendite Early Bird € 22

Prevendita Standard € 29

