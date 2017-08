Home Festival 2017, le informazioni logistiche della cinque giorni di Treviso

Home Festival 2017 entra nel vivo: in una conferenza stampa che si è tenuta stamattina presso la Sala Degli Arazzi del Comune di Treviso, gli organizzatori e l’Amministrazione Comunale rappresentata dal sindaco Giovanni Manildo hanno presentato tutte le informazioni logistiche e legate alla viabilità di Treviso che cambierà per la seconda parte della prossima settimana.

Il piano, elaborato con la collaborazione della Polizia Locale, prevede una zona rossa attorno all’area Ex Dogana per garantire sicurezza e vivibilità ai residenti ed inizierà dalle 13 di mercoledì 30 agosto fino al 3 settembre. L’accesso all’area sarà consentito ai soli mezzi autorizzati, tra cui quelli dei residenti. Come anticipato nei giorni scorsi, sono previste diverse aree parcheggio con annesse navette, per maggiori dettagli consultare questa pagina.

L’obiettivo di quest’anno, per gli organizzatori, è raggiungere il traguardo delle 100000 presenze in cinque giorni, che si avvicinerebbe al record delle 107000 persone del 2013, ultimo anno nel quale il festival fu ad ingresso gratuito. Otto palchi ospiteranno ben 160 eventi musicali (tra i quali spiccano gli headliner Duran Duran, Justice, The Libertines, Liam Gallagher e Steve Angello) e culturali e il personale coinvolto nell’organizzazione presenta 500 volontari e quasi 100 aziende; tra questi alcuni saranno coinvolti nell’area Home Garden, che per il primo anno vedrà coinvolto anche The Pop Up Hotel, organizzazione che cura le aree premium dei camping nei maggiori festival europei.

Tra le novità del 2017, la scelta di mettere a disposizione dei punti gratuiti di rifornimento di acqua potabile, l’introduzione dei token per i pagamenti all’interno dell’area (che potranno essere rimborsati a fine festival), miglioramenti nella gestione dei rifiuti e il fatto che il magazine del festival da quest’anno sarà curato dall’organizzazione stessa. Inoltre, in collaborazione con la Regione Veneto, saranno presenti delle aree per la prevenzione delle dipendenze.

Infine il 2017 sarà il primo anno del concorso giornalistico Racconta Home Festival 2017; tra i premi, l’ingresso a vita ad Home Festival e un abbonamento per lo Sziget Festival 2018.

Di seguito la lineup nel dettaglio (ticket ancora disponibili, 35 euro per il biglietto giornaliero e 110 euro per l’abbonamento più prevendita).

Home Festival 2017, la lineup completa

Mercoledì 30 agosto (ingresso gratuito):

Max Gazzè – Omar Pedrini – Eva Pevarello – Digital Monkey Beat Dj Set Pau (Negrita) & Dj AM:PM – Rumatera – Los Massadores – The Bastard Sons of Dioniso – Wardogs – Craven – The Brokendolls – Kani – Old 7 Years – Tytus

Giovedì 31 agosto:

Duran Duran – Moderat – The Bloody Beetroots – Soulwax – Frank & The Rattlesnakes – The Horrors – M+A – Clap! Clap! – Godblesscomputers – Pop X – Demonology HiFi – Slydigs –Slander – Istituto Italiano di Cumbia All Stars – Wora Wora Washington – Vettori – I’m Not a Blonde – La Scimmia – Le Luci Del Nord

Venerdì 1 settembre:

Liam Gallagher – Justice – The Wailers play “Legend” – Samuel – Planet Funk – Booka Shade – Andy C – Circa Waves – Victor Kwality – Raphael – Universal Sex Arena – Gli Sportivi – David Lion aka Lion D – Dj Christian Effe – The Quentins – Crista – Hope You’re Fine Blondie

Sabato 2 settembre:

Steve Angello – J-Ax & Fedez – Thegiornalisti – Chris Liebing – Kungs – Ofenbach – Hoodie Allen – You Me At Six – Angemi – Jasmine Thompson – Sfera Ebbasta & Charlie Charles – Ex-Otago – Lele Sacchi – Astroid Boys – Danko – Birthh – Mudimbi – lowlow – Ackeejuice Rockers – Elyne – Christaux – The Minis

Domenica 3 settembre:

The Libertines – London Grammar – The Charlatans – Mannarino – Marra&Guè – Ghali – Afterhours – Le Luci Della Centrale Elettrica – Levante – Nikki e Dj Aladyn Tropical Pizza live dj set – Boomdabash – Wrongonyou – One Two One Two w/ Fabio B – Val S – Michele Wad & Grido – French 79 – Txarango – Louders – Andrea Martini – Sunday Morning – I Maghi di Ozzy

