Home Festival 2017, Moderat il primo nome confermato

Moderat è il primo nome annunciato per Home Festival 2017. La band berlinese si esibirà nell’area allestita presso la ex Dogana di Treviso nella serata di giovedì 31 agosto. Il gruppo, nato dalle menti di Apparat e Modeselektor, non sarà però il gruppo principale della serata: con la giornata di oggi, infatti, gli organizzatori hanno reso noto che gli headliner verranno annunciati in quattro tranche spalmante nell’arco di poco più di una settimana. Tutti gli annunci verranno fatti alle ore 12 e le date saranno giovedì 9 marzo, lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17.

Con l’occasione dell’annuncio del primo gruppo, sono stati messi in vendita degli early bird ticket per la serata del 30 agosto: il costo sarà pari a 22 euro per un arco di tempo limitato, per poi salire a 29 euro.

Il percorso verso Home Festival 2017 è quindi iniziato con la conferma dei Moderat e la calendarizzazione dell’annuncio degli headliner, che avranno l’onore di aggiungersi ad una lista di nomi che vanta artisti del calibro di Editors, The Prodigy, Franz Ferdinand, Francesco De Gregori e The Bloody Beetroots. L’evento più importante dei prossimi giorni si terrà il 14 marzo prossimo, quando l’Home Rock Bar di Treviso ospiterà il tradizionale secret show.

