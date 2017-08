Home Festival 2017, pubblicati gli orari della cinque giorni di Treviso

Gli organizzatori di Home Festival 2017 hanno pubblicato tramite la loro pagina Facebook gli orari della cinque giorni del festival. Potete vedere l’immagine qui sotto.

Con la pubblicazione dell’intera timetable del festival (che, ricordiamo, si terrà presso l’area Ex Dogana di Treviso dal 30 agosto al 3 settembre), si delineano gli ultimi dettagli su quanto si dovrà aspettare il pubblico che accorrerà in Veneto tra poco meno di due settimane. Home Festival 2017 si svilupperà su dieci palchi, tra i quali spiccano i tre principali (Clipper Stage, Isko Stage e il Sun 68 Circus Stage) che ospiteranno le attrazioni principali della cinque giorni.

Home Festival 2017, gli orari

Home Festival 2017, i Band Clashes

Con “Band Clashes” si intende quando, durante un festival, due o più artisti di interesse si esibiscono in contemporanea. Fenomeno molto frequente in rassegne di ampio respiro (ogni anno le maggiori testate anglofone pubblicano articoli di questo tipo per Glastonbury, Reading And Leeds e rassegne simili), con una portata minore questo fenomeno toccherà anche Home Festival 2017. Ve ne riportiamo di seguito alcuni:

Day 0

Max Gazzé (Cilpper Stage, 22.45) vs Wardogs (Home **ck Bar Stage, 23.15)

L’headliner della prima giornata suonerà in contemporanea ad una delle più note tribute band dei Ramones. Una scelta scontata per molti, ma alcuni ci penseranno più di una volta.

Day 1

Demonology HiFi (Isko Stage, 20.15) vs Slydigs (Sun 68 Circus Stage, 20.15)

Il progetto elettronico di Max Casacci dei Subsonica contro uno dei nomi stranieri più interessanti di Home Festival. Si incomincia a fare sul serio!

Soulwax (Isko Stage, 22.15) vs Frank Carter And The Rattlesnakes (Sun 68 Circus Stage, 22.15)

Uno dei band clashes più pesanti dell’intero festival, sarà dura scegliere tra la electro rock band belga e uno dei più grandi frontman del Terzo Millennio.

Day 2

Gli Sportivi (Clipper Stage, 18.15) vs Hope You’re Fine Blondie (Sun 68 Circus Stage, 18.15)

Due rock band venete che avranno il compito di inaugurare il Day 2. Chi avrà la meglio?

The Wailers (Isko Stage, 22.15) vs Planet Funk (Sun 68 Circus Stage, 22.15)

Una leggenda della musica, che in quest’occasione proporrà “Legend” di Bob Marley per intero, e una delle live band più capaci del panorama nazionale.

Samuel (Isko Stage, 00.15) vs Booka Shade (Sun 68 Circus Stage, 00.15)

Riusciranno gli affermati DJ tedeschi a rosicchiare un po’ di pubblico al cantante dei Subsonica, qui in veste solista?

Day 3

Ex-Otago (Isko Stage, 20.00) vs Jasmine Thompson (Sun 68 Circus Stage, 20.00)

Altra sfida importante tra uno dei gruppi rock italiani più in voga del momento e la nuova promessa del pop internazionale.

You Me At Six (Isko Stage, 22.00) vs Hoodie Allen (Sun 68 Circus Stage, 22.00)

Due generi agli antipodi (pop punk contro hip hop), ma che potrebbe creare a più di una persona qualche grattacapo.

Steve Angello (Clipper Stage, 23.00) vs Ackeejuice Rockers (Home **ck Bar Stage, 23.00)

Gli amanti della EDM più orecchiabile sceglieranno di sicuro l’ex Swedish House Mafia; chi ama sonorità elettroniche meno battute potrebbe scegliere il duo di origini vicentine.

Chris Liebing (Isko Stage, 01.45) vs Kungs (Sun 68 Circus Stage, 01.15)

Due icone dell’elettronica europea. Vincerà il più navigato teutonico o la giovane promessa francofona?

Day 4

The Charlatans (Isko Stage, 22.00) vs Levante (Sun 68 Circus Stage, 22.00)

Storia vs uno dei nomi più noti del panorama pop italiano al femminile. Chi vincerà?

