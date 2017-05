Si delinea sempre più il programma di Home Festival 2017. La line-up dell’evento che si svolgerà in zona Dogana di Treviso si arricchisce oggi della partecipazione di una manciata di altri nomi di spicco: Marracash & Guè Pequeno, Planet Funk, Ofenbach, Pop X, Demonology HiFi, You Me At Six e lowlow, suddivisi nella quattro giornate del festival come segue:

Giovedì 31 Agosto: Pop X e Demonology HiFi

Venerdì 1 Settembre: Planet Funk, RAPHAEL, David Lion aka Lion D

Sabato 2 Settembre: Ofenbach, You Me At Six, Mudimbi, lowlow

Domenica 3 Settembre: Marracash & Guè Pequeno.

Nell’attesa di nuove comunicazioni, il cast ad oggi confermato comprende tra gli altri anche:

31 agosto: Duran Duran, Moderat, Soulwax, The Horrors, Frank Carter & The Rattlesnakes, M+A.

1 settembre: Liam Gallagher, Justice, The Wailers.

2 settembre: Jax & Fedez, Kungs, Thegiornalisti, Ex-Otago, Sfera Ebbasta, Birthh.

3 settembre: Mannarino, Le Luci Della Centrale Elettrica, Levante, Afterhours.

I biglietti sono disponibili fino a fine maggio a prezzo ridotto sul sito ufficiale di Home Festival.

