Home Festival 2017, confermati i The Wailers venerdì 1 settembre

I The Wailers arricchiscono la lineup della serata di venerdì 1 settembre di Home Festival. La band giamaicana è una leggenda del reggae mondiale: nota per aver avuto in formazione Bob Marley, la band è stata mantenuta in vita dal bassista e fondatore Aston “Familyman” Barrett e i chitarristi Junior Marvin e Donald Kinsey, che hanno continuato a portare avanti la legacy del proprio leader. Capaci di vendere più di 250 milioni di copie, i The Wailers ad Home Festival suoneranno tutto l’album “Legend”, uno dei capitoli più premiati della loro storia contenente singoli del calibro di “No Woman, No Cry”, “Could You Be Loved”, “Get Up, Stand Up” e “Redemption Song”.

I The Wailers si aggiungono ai già confermati Liam Gallagher, Justice, Booka Shade, Samuel e Andy C.

Di seguito la lineup aggiornata ad oggi, che presenta tra i nuovi nomi del 2 settembre anche Thegiornalisti e Jasmine Thompson, l’ultima nata come YouTuber e poi esplosa con il singolo “Adore”, disco di platino e 30 milioni di visualizzazioni:

Home Festival 2017, la lineup aggiornata al 2 maggio

Giovedì 31 agosto: Moderat – Soulwax – The Horrors – Frank & The Rattlesnakes

Venerdì 1 settembre: Liam Gallagher – Justice – Booka Shade – Andy C – The Wailers

Sabato 2 settembre: J-Ax & Fedez – Kungs – Thegiornalisti – Jasmine Thompson

Domenica 3 settembre: Mannarino – Le Luci Della Centrale Elettrica – Levante

